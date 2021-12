Maricá vai ter ‘Natal Iluminado’

A cidade de Maricá confirmou a quarta edição do ‘Natal Iluminado’ e os investimentos da ornamentação na cidade já saíram no Diário Oficial do Município na última sexta-feira (3). Para custear locação de estrutura, iluminação e ornamentação temática, suporte técnico operacional, fornecimento de infraestrutura e apoio logístico a prefeitura reservou o orçamento de R$ 11,115 milhões.

O prefeito Fabiano Horta esteve no Festival Internacional de Turismo, em Gramado, no Rio Grande do Sul e conheceu a decoração natalina de diversas cidades, o que serviu de inspiração para o ‘Natal Iluminado’ deste ano em Maricá.

As balsas de sustentação da Árvore de Natal Flutuante já chegaram na Lagoa de Araçatiba e ela será bem maior em 2021. O projeto turístico envolvendo a decoração de natal da cidade já é considerado um dos mais grandiosos de todo o estado do Rio.

O projeto foi totalmente repensado por conta do Covid-19 para que não exista aglomerações de pessoas, mesmo com a maior parte da população maricaense já vacinada. Maricá volta a ser uma anfitriã e prepara uma enorme festa agora no fim de 2021 com o Natal Iluminado, a cidade se prepara para receber mais de 400 mil pessoas.