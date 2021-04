Maricá vai manter vacinação durante os feriados

Mesmo durante os feriados do dia 21 e 23 de abril, Dia de Tiradentes e de São Jorge, respectivamente, a Secretaria de Saúde de Maricá, vai manter o calendário de vacinação contra a Covid-19 e a Influenza, nas unidades de saúde As imunizações serão no mesmo horário, das 9 horas às 16 horas.

A subsecretária de Saúde, Solange Oliveira, destacou os polos de atendimento que irão atender durante o feriado. “Para os dias de feriado, quarta-feira e sexta-feira, os polos só vão funcionar para vacina da Covid- 19 e as que não são polos para a influenza, isso só durante o feriado”, salientou.

Uma mudança feita pela Secretaria de Saúde é a desativação, hoje (21), do posto de imunização na Escola Municipal Marquês de Maricá, em Itaipuaçu. As opções para os moradores da região são: Unidade Volante de Vacinação no Centro Administrativo da Prefeitura em Itaipuaçu ou na Unidade de Saúde da Família (USF) Jardim Atlântico, na Rua 36, Lote 01, quadra 206 (que está funciona também como Polo de Vacinação contra Covid-19).

Outros pontos de vacinação na cidade são: o drive-thru no Aeroporto Municipal, postos do Centro, nas USFs São José 2 (Estrada da Cachoeira), Marinelândia, Chácaras de Inoã e Itaipuaçu.