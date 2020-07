Maricá vai ganhar complexo turístico e ecológico

Conhecido pelos praticantes de esportes de aventura e ainda pouco frequentado por turistas, o Mirante do Caju vai ganhar um complexo turístico e ecológico que promete se tornar uma das grandes atrações turísticas de Maricá. A área próxima ao Centro terá um total de 9 mil metros quadrados e vai permitir uma visão em 360 graus de quase toda a cidade, através de um deck em formato circular, com cerca de 2.700 metros quadrados. As obras, que terão um custo de R$ 6,7 milhões, têm previsão de duração de doze meses.

Esse mesmo deck vai abrigar um anfiteatro com palco para pequenas e médias apresentações. Segundo o projeto elaborado pela Secretaria de Urbanismo, na parte inferior da construção haverá um auditório para cerca de 200 pessoas, uma galeria de artes, restaurante, loja de souvenir, camarins, banheiros e vestiários, além de salas administrativas.

O projeto inclui ainda construção áreas de convivência para piqueniques, academia, pomar e ainda a requalificação das pistas de downhill, esporte ciclístico já praticado na área, inclusive com disputa de campeonatos. Toda a área vai contar com acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência.

O trabalho no local está ainda na fase inicial, onde técnicos realizam a terraplanagem e a avaliação geológica do solo para começar a construção.

“A iniciativa de criar o Mirante do Caju foi de aproveitar um espaço remoto para então proporcionar uma visão das belezas que não são facilmente acessíveis, levar boas experiências aos moradores e movimentar o turismo da cidade”, afirmou Ana Cláudia Garcia, arquiteta responsável do projeto.

O Mirante do Caju é uma das trilhas oficiais de caminhada de Maricá e também muito procurado por quem explora trilhas de moto ou bicicleta. Em novembro de 2018, o local sediou a última etapa da Taça Brasil de Mountain Bike XCO, que atraiu cerca de 200 ciclistas de diversas partes do país ao circuito.

O secretário de Esporte e Lazer, Carlos Vagner Frauches, afirmou que será possível levar uma série de projetos esportivos para o local.

“Vamos nos informar melhor sobre o projeto e avaliar o que podemos ter ali quando ficar pronto. Mas conhecendo o local e visualizando a projeção das imagens posso dizer que as possibilidades são muitas, será um espaço bastante promissor para prática esportiva”, avalia.

Já para o secretário de Turismo de Maricá, José Alexandre Almeida, o projeto desse mirante será de grande importância para consolidar a oferta turística de Maricá.

“Além de oferecer mais um espaço gastronômico e de lazer, com certeza esse lindo espaço será incluído em nossos roteiros, oferecendo assim mais uma alternativa de qualidade. A visão privilegiada para a região central da cidade, com as lagoas e o mar, vai encantar a todos os visitantes”, destacou.