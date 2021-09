Maricá vacina maiores de 12 anos contra Covid-19

A partir desta terça-feira (14), os moradores de Maricá que têm 12 anos deverão receber a primeira dose da vacina contra covid, concluindo pelo menos a primeira dose do calendário de todas as idades vacináveis. Ontem (13), a Secretaria Municipal de Saúde realizou uma repescagem da vacinação para todas as pessoas com 18 anos ou mais.

Com isso, o município já tem quase metade da população adulta vacinada contra a Covid-19. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, são mais de 90 mil pessoas com as duas doses ou dose única, o que corresponde a 46,3% dos maiores de 18 anos.

A pasta frisa que a imunização com a segunda dose continua sendo aplicada normalmente de segunda a sexta-feira em todos os polos e UVV, além de quatro novos polos exclusivos para segunda dose (USF Barra, USF Inoã 2, USF São José 2 e USF Barroco), que funcionam de 9h às 14h.

Para se vacinar, é necessário levar um documento com foto, comprovante de residência, cartão SUS e CPF, e procurar os seguintes polos: Unidade de Saúde da Família (USF) Central; USF Jardim Atlântico; USF Chácaras de Inoã; USF Marinelândia; além das Unidades Volantes de Vacinação (UVV) do Centro Administrativo de Itaipuaçu e do Aeroporto de Maricá, em Araçatiba. As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, de 9h às 16h.

Para a secretária municipal de Saúde, Solange Oliveira, mesmo com problemas no repasse das vacinas, Maricá conseguiu uma campanha bem sucedida.

“Embora tenhamos recebido doses insuficientes até poucos meses atrás, conseguimos demonstrar o crescimento da nossa população ao Estado que corrigiu as cotas de distribuição e nos permitiu avançar ainda mais com a imunização”, disse a secretária.

Foto: Clarildo Menezes/Prefeitura de Maricá