Maricá vacina contra a Covid-19 pessoas de 57 aos 50 anos

Com o recebimento de 6.682 doses de vacina, a cidade de Maricá divulgou um novo calendário de imunização para esta semana. A imunização começa nesta segunda-feira (28) em primeira dose para mulheres com 56 anos e homens com 56 e 57 anos. Já na terça-feira (29), será a vez de mulheres e homens com 54 e 55 anos. Na quarta-feira (30), a vacinação será para mulheres e homens de 52 e 53 anos. No dia 1º mulheres e homens com 51 anos poderão se vacinar. Para finalizar a semana, na sexta-feira (02), chegará à vez de mulheres e homens de 50 anos.

“A população de Maricá aguardava ansiosa a chegada de um número de vacinas suficiente para fazer avançar a vacinação das pessoas sem comodidades. Agora com a chegada de novas vacinas, essa realidade se concretiza e a partir da próxima semana estaremos avançando na vacinação, chegando na sexta feira na idade de 50 anos”, disse a subsecretaria de saúde, Solange Oliveira.

Outra novidade deste cronograma de imunização é que a repescagem para idosos, pessoas com comorbidades, pessoas com ou sem deficiências acontecerá exclusivamente aos sábados, nas Unidades de Saúde da Família (USF) e no Posto de Saúde Central.