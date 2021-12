Maricá terá queima de fogos no próximo sábado (25)

O Natal Iluminado promove o espetáculo de queima de fogos para marcar o dia de Natal em quatro pontos da cidade. A atração acontece simultaneamente a partir das 19h30 no próximo sábado (25) próximo às árvores de Natal de Araçatiba, São José do Imbassaí, Parque Nanci e Guaratiba.

Conforme aconteceu na sexta-feira (18/12), a queima de fogos da Lagoa de Araçatiba será sincronizada com música natalina e o prefeito Fabiano Horta acionará o botão para acender a árvore. Haverá ainda uma apresentação da cantora Marianna Cunha. A árvore flutuante tem 37 metros de altura e está instalada sobre uma plataforma de 284 metros quadrados na lagoa, com rampa de acesso para cadeirantes verem de perto a iluminação.

Centro com atrações especiais para crianças

A Casa Mágica do Noel está aberta à visitação todos os dias a partir das 18h30 na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. Há fiscalização sanitária com medição de temperatura e exigência do comprovante de vacinação contra a Covid-19. O espaço oferece experiências sensoriais, com estímulos que despertam todos os sentidos em crianças e adultos.

São sete ambientes climatizados, com decoração que destaca o vermelho e o verde, além de aromas próprios. Em cada um deles é contada uma história de Natal com áudio e animação numa tela de TV, além da participação de sete atores representando personagens, como duendes e a Mamãe Noel. Na sala do trono, o visitante recebe de brinde uma foto instantânea ao lado do Papai Noel.

A praça abriga ainda túnel de luzes e um palco, onde está sendo exibido diariamente o espetáculo teatral infantil “O Acender das Luzes”, sempre a partir das 19h. A praça ganhou decoração especial com caixas de presentes luminosas, pirâmide formada por bolas de Natal e um letreiro com a hashtag #NatalIluminadoMaricá. Nas laterais da igreja de Nossa Senhora do Amparo e da Casa de Cultura há também projeções com referências natalinas.

Itaipuaçu tem árvore radical com parede de escalada

A Praça do Ferreirinha, em Itaipuaçu, tem uma árvore de Natal radical com oito metros de altura e paredes com cordas, pneus e peças para escalada. O bairro também ganhou árvores luminosas com 14,5 metros montadas na Praça da Gaviões e no Centro Administrativo da prefeitura. Outras peças e enfeites semelhantes fazem parte da decoração natalina de Ponta Negra, Barra de Maricá (Avenida João Saldanha); na orla de Guaratiba e na rodovia RJ-106; e nos hospitais municipais Conde Modesto Leal (Centro) e Dr. Ernesto Che Guevara (São José do Imbassaí).