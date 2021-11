Maricá terá passeio ciclístico noturno

A segunda edição do Bike Night, um passeio ciclístico que incentiva a prática de atividade física, acontecerá em Itaipuaçu, na próxima terça-feira (23). A largada acontece às 18h30 a Praça do Ferreirinha, com chegada na Avenida Zumbi dos Palmares, passando pela orla, totalizando 8km de trajeto. Quem quiser participar pode se inscrever pelo telefone (21) 2634-0791 ou via e-mail bikenight.esportemarica@gmail.com. É preciso informar nome completo, endereço, telefone e endereço de e-mail.

Os 100 primeiros inscritos ganharão uma camisa do evento e todos participarão do sorteio de brindes cedidos por comerciantes que são parceiros do evento.

Organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer, o evento será uma das atividades do Novembro Azul, de prevenção ao câncer de próstata. O passeio seguirá todos os protocolos sanitários. Por isso, todos os participantes terão que usar máscara e higienizar as mãos ao longo do percurso.

Bike Night – Realizado desde 2018, o evento é um passeio ciclístico noturno que une atividade física e lazer. A iniciativa é aberta para todas as idades, lembrando que crianças e adolescentes devem estar acompanhados do responsável.