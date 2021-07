Maricá terá Parque Balneário Ecológico no Espraiado

Local vai ter objetivo de unir turismo, preservação e sustentabilidade

Conhecido pelo refúgio da beleza natural do município, pela biodiversidade e pelo fácil acesso, o bairro do Espraiado vai ficar ainda melhor. Publicado no Jornal Oficial de Maricá (JOM) da última quarta-feira (07), o decreto de desapropriação de áreas vai proporcionar a construção do Parque Balneário Ecológico, local que tem o objetivo de unir turismo, preservação e sustentabilidade.

O parque, que terá uma área total de mais de 570 mil metros quadrados com acesso por três caminhos públicos, vai oferecer à população infraestrutura para campanhas educativas de preservação ambiental, ecologia, balneabilidade de recursos hídricos e reconhecimento de espécies intactas nativas da mata atlântica.

De acordo com o subsecretário de Cidade Sustentável, Guilherme Motta, os próximos passos serão dados após a desapropriação, que está em processo de finalização.

“Estamos finalizando. Com a área se tornando totalmente pública, iremos contratar uma empresa para melhorar a balneabilidade do local e montar a estrutura de apoio ao visitante e demais intervenções necessárias”, explicou.

A gestora das Unidades de Conservação Municipais, Marcia Freitas, explicou sobre o planejamento para o local.

“A ideia é criar um ambiente altamente sustentável, para que seja possível a construção de piscinas naturais com regras de uso público dos ambientes de conservação obedecidas. Estamos muito felizes com essa conquista, é um presente para o município e para os maricaenses”, comentou.