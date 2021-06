MARICÁ TERÁ CIRCUITO GASTRONÔMICO DE COMIDA DE ROÇA

Teve início na sexta-feira (11), o Circuito Gastronômico Comida de Roça de Maricá. Até o dia 30 de junho, a cidade vai receber o evento de forma integrada ao Arraiá de Maricá virtual Cerca de 30 bares e restaurantes participam dessa primeira edição resgatando as tradições da culinária do interior. O circuito acontece nos próprios estabelecimentos e

também naqueles que trabalham com delivery ou take away.

A Prefeitura de Maricá informa que todos os protocolos sanitários estão sendo seguidos à risca conforme determina os decretos municipais, como a limitação de ocupação dos locais, a oferta de álcool gel nas mesas e o distanciamento

social. Para conhecer todos os participantes e os pratos do Comida de Roça basta baixar gratuitamente o aplicativo

Maricá Oficial na loja de celular de preferência, ou acessar o site www.conhecamarica.com.br.



No guia digital encontra-se a relação completa dos estabelecimentos participantes e a descrição dos pratos. Clique aqui para acessar o guia completo dos estabelecimentos participantes. Para quem quiser acompanhar as lives do

evento, as transmissões ocorrem através dos canais no Youtube e Facebook da Prefeitura de Maricá e a programação está no site oficial.