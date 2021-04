Maricá terá bandeira Laranja até quinta-feira (8)

As medidas de restrição que estão em vigor desde o dia 26 de março na cidade de Maricá, serão estendidas até a quinta-feira (8). A decisão foi comunicada pelo Gabinete de Ação contra a Covid-19, que também informou que a partir da sexta-feira (9) novas restrições serão estabelecidas no município. O novo decreto será publicado na segunda-feira (5) e mantém suspensa as aulas presenciais das escolas municipais.

Com a prorrogação das medidas as praias, lagoas e cachoeiras seguem com acesso de público proibido. Bares e restaurantes só podem funcionar até às 23h e a permanência de pessoas nas ruas também está proibida das 23h às 5h.

Serviços como hospitais e laboratórios, farmácias, postos de combustível, padarias, lojas de conveniência, correios, clínicas veterinárias, supermercados, bancos e lotéricas, oficina mecânica, açougue e hortifrutis, podem funcionar por serem considerados sérvios essenciais.

O sistema de bandeiras que classifica as medidas impostas na cidade, será extinto a partir da sexta-feira (9), quando o novo decreto entrará em vigor com um conjunto de medidas menos restritivas.

O estacionamento na orla passa a ser liberado e os quiosques voltam a funcionar. Porém, as praias permanecem fechadas para o público.

As casas e espaços alugados para festas permanecem impedidos de funcionar.

As barreiras sanitárias nas entradas da cidade e a proibição de ônibus de excursões no período continuam funcionando.

Seguem as principais medidas, que entram em vigor no dia 9 e têm validade até o próximo dia 18:

Escolas privadas: podem retomar as aulas presenciais no dia 12/04, com 50% da capacidade dependendo do tamanho da sala de aula e respeitando a distância de 1,5 metros entre cada aluno.

Academias: funcionam das 6h às 11h e das 16h às 21h

Comércio em geral: abre das 9h às 17h

Salões de beleza: das 10h às 19h

Templos religiosos: das 7h às 22h

Clínicas e consultórios: Horário Comercial

Ambulantes e Camelôs: podem trabalhar das 9h às 17h

Quiosques: das 8h às 19h