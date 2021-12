Maricá tem mutirão de renegociação de débitos

A Prefeitura de Maricá apoiará o mutirão de renegociação de débitos dos clientes do Banco do Brasil até a próxima sexta-feira (17), das 10h às 16h. Dois funcionários do Procon-Maricá orientarão os clientes na entrada da agência, que fica na Rua Ribeiro de Almeida.

Os agentes do Procon farão uma triagem sobre os casos, sendo o banco o responsável pelo mutirão. Segundo a instituição, estão disponíveis condições especiais para a renegociação de dívidas com descontos para liquidação à vista de até 95%. Também estarão disponíveis descontos especiais nas taxas de juros para a renegociação a prazo das operações vencidas e prazos que podem chegar a até 100 meses para pagamento.

Ainda de acordo com o Banco do Brasil, o intuito da instituição financeira é proporcionar aos clientes a possibilidade de solucionar suas dívidas, incentivar a educação e planejamento financeiro pessoal e contribuir para a retomada da economia. O banco irá habilitar mais de dois milhões de clientes pessoa física, produtor rural e pessoa jurídica no mutirão, que possuam dívidas pendentes oriundas de operações de crédito pessoal, cartão de crédito, cheque especial e outras.