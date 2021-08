Maricá tem feira de adoção de animais neste domingo

A quarta campanha de adoção de cães e gatos, promovida pela Prefeitura de Maricá, através da Coordenadoria de Proteção Animal, em parceria com o Boulevard Maricá, será realizada neste domingo (15). O evento acontecerá das 13h às 17h, no estacionamento do shopping. Estarão disponíveis cerca de 30 animais que foram resgatados das ruas por protetores ou disponibilizados por moradores.

Segundo o coordenador de Proteção Animal, Fabiano Novaes, a coordenadoria tem se dedicado em buscar recursos e criar normas que garantam a continuidade dos programas existentes para garantir a promoção do bem-estar animal.







“A campanha de adoção tem o objetivo de dar dignidade e um lar aos animais. É uma nova oportunidade para aqueles animais rejeitados e resgatados por nossas protetoras em nossa cidade. Precisamos e iremos avançar muito mais para apoiar a causa e apoiar aqueles que se dedicam por ela”, concluiu.

Os interessados em adotar deverão ser maiores de 18 anos, apresentar uma cópia da identidade, CPF e comprovante de residência. A ação respeita todos os protocolos sanitários de enfrentamento à Covid-19 como distanciamento entre as pessoas, disponibilidade de álcool em gel, aferição da temperatura corporal, além de ser proibido acariciar os animais.