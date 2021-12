Maricá tem campanha de doação de sangue durante a Semana dos Direitos Humanos

Em parceria com o Hemorio,a prefeitura de Maricá realizou nesta terça-feira (07), uma campanha de doação de sangue no estacionamento do Shopping Boulevard Maricá, no Centro. A ação fez parte do segundo dia de atividades da Semana dos Direitos Humanos e mobilizou diversos moradores, coletando cerca de 120 bolsas de sangue que irão auxiliar até 360 pacientes que necessitam do material.



O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, esteve no local para doar sangue e ressaltou que a participação é um ato de solidariedade e conscientização, estimulando a mobilização de outros maricaenses.



“É fundamental termos no início da programação um debate sobre a natureza da nossa humanidade. A doação de sangue é um ato de amor, de solidariedade coletiva e é fundamental que possamos ter uma sensibilização social permanente sobre esse assunto. O sangue é um elemento importante da vida, e a população deve criar o hábito de doar, ajudando a salvar vidas”, destacou.



O secretário de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher, João Carlos de Lima, afirmou que a atividade é uma forma de levar vida às pessoas com limitações de saúde e mostra que a população da cidade tem a solidariedade como um valor essencial.



“Essa ação é única dentro de toda a programação da Semana dos Direitos Humanos. Doar sangue é um ato muito nobre e necessário, porque doamos vida àqueles que precisam em um momento de tantas dificuldades. Dentre todas as atividades previstas, essa é uma ação que nos emociona e mostra que Maricá trilha cada vez mais o caminho da justiça social”, acrescentou.



Rhonaltt Bueno, o secretário de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional, também doou sangue durante a ação social.



Moradores demonstram a importância da campanha



As pessoas que passaram pela tenda de doação de sangue nesta terça-feira (07) ressaltaram o impacto social da iniciativa. A ex-atleta Lucinete de Souza, de 60 anos, mora no bairro do Condado há dois anos e explicou que o hábito de doar sangue é algo que pode ser partilhado com a família.



“É muito importante poder doar sangue nessa atividade. Sempre estimulei meu filho a doar e, por isso, ele criou o hábito de contribuir desde os 16 anos, fazendo um trabalho solidário junto à torcida do Botafogo, mobilizando todos a doarem sangue. Cheguei cedo para participar e peço que todos que possam doar procurem um local de recolhimento, auxiliando aqueles que tanto precisam”, pontuou.



“Achei essa ação muito boa, principalmente por ser próximo a minha casa. Foi uma ótima experiência poder doar sangue aqui e fiz isso para ajudar outras pessoas que precisem. Chamei vários amigos para também participarem da doação e contribuírem”, completou Roselane Pereira, de 49 anos, moradora da Mumbuca.



Próximas atividades da Semana dos Direitos Humanos



A 3ª Semana dos Direitos Humanos de Maricá segue até o dia 11/12 com atividades em diversos bairros, voltadas à conscientização dos moradores sobre os seus direitos. Nesta terça-feira (07), ocorreu a exibição do filme Marighella, no Cine Henfil, em dois horários: às 14h e às 19h. Na quarta-feira (08), ações sociais acontecem em Inoã e na Aldeia Indígena Mata Verde Bonita (em São José do Imbassaí), com peças teatrais, debates e oficinas.