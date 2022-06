Maricá tem aumento de quase mil por cento nos casos de Covid

A Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Niteroi – Ascom, informou nessa segunda-feira (20) que a cidade registrou um aumento de 254,9% em comparação ao mês de maio. Nos primeiros 15 dias de junho foram confirmados 1.157 casos e no mês passado 326.

A Prefeitura de Niterói informa que há dez pacientes estáveis internados na rede municipal e que a Secretaria de Saúde segue monitorando o cenário da doença para avaliação das medidas de prevenção.

Os postos de saúde da cidade estão lotados. Na Policlínica Sergio Arouca, no Vital Brazil, onde é maior o número de reclamações da população, as filas estão imensas. Na segunda-feira (20) as senhas acabaram gerando forte indignação dos contribuintes. A unidade de saúde prima pela grosseria e desprezo no trato com os cidadãos.

Em São Gonçalo, em comparativo ao mês passado, a cidade teve um aumento de 300,8% dos casos de Covid-19. Nos primeiros 20 dias de junho, a cidade teve 1.399 casos e em maio 349.

A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Saúde e Defesa Civil, informou que durante o feriado do dia 16 ao dia 19 de junho, foram realizados 2.096 testes. 554 tiveram o resultado positivo para a Covid-19. Há dez pacientes internados, todos no centro de tratamento intensivo e estáveis.

Gonçalenses a partir dos 5 anos de idade já podem receber a imunização e a quarta dose já está disponível para toda a população com mais de 50 anos e todos os trabalhadores de saúde.

Em Maricá houve um aumento de 919,6% de casos de coronavírus nos primeiros 17 dias de junho. No mês passado, no mesmo período, a cidade registrou 112 casos e em junho, 1.142.

A Prefeitura de Maricá, informa que neste final de semana, foram feitos 80 testes, com cinco positivos. A taxa média de positividade, nos últimos sete dias, está em 24,2%.

No momento, a cidade tem sete pacientes internados com a doença, que tratam de outras intercorrências e não desenvolveram a forma grave da covid-19. Foi registrado um óbito em maio e, até o momento, um óbito em junho.

Em relação à vacinação, podem receber a segunda dose de reforço contra a covid-19 pessoas com mais de 50 anos e trabalhadores de saúde em geral, que tenham recebido o primeiro reforço há, pelo menos, quatro meses.