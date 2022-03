Maricá tem alta na geração de empregos com carteira assinada

A Prefeitura de Maricá informou que o mês de janeiro de 2022 encerrou com aumento no número de pessoas empregadas na cidade: 220 novas vagas criadas com carteira assinada, com saldo de 946 admissões e 726 demissões. Os indicadores mostram que o estoque de empregos formais no município atualmente é de 20.540 – variação positiva de 1,08% em relação a dezembro de 2021.

Os dados foram divulgados em relatório elaborado pelo Instituto Municipal de Informação e Pesquisa Darcy Ribeiro (IDR), que teve como base dados o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia.

No acumulado dos últimos 12 meses, entre fevereiro de 2021 e janeiro deste ano, Maricá criou 2.051 novos empregos formais: 800 no setor de construção, 724 no comércio, 447 em serviços e 80 na indústria. O número representa crescimento de 11,09% sobre o estoque total do período anterior.