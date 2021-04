Maricá tem a primeira corregedora mulher na Guarda Municipal

Aconteceu hoje em Maricá a cerimônia para a entrega do cargo de Corregedora Geral da Guarda Municipal. Quem assume é a agente Eliana de Souza Lima, que vai orientar e fiscalizar o trabalho dos GMs, conferir critérios básicos como a legalidade, impessoalidade e moralidade.

Eliana já faz parte da Guarda Municipal de Maricá há 20 anos, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo de Corregedora Geral da Guarda Municipal de Maricá .

“Ser a primeira mulher a ocupar o cargo de Corregedora Geral da Guarda Municipal muito me honra. Há um simbolismo nessa conquista que não é só minha, mas de todas as colegas Comandantes, Sub Comandantes e Guardas Municipais que com seu histórico de luta e trabalho iluminaram e iluminam os caminhos de tantas glórias e conquistas institucionais. Cresci num ambiente familiar onde homens e mulheres sempre caminharam lado a lado e compartilharam trabalho e decisões. Daí porque, nunca duvidei de que o lugar da mulher é onde ela quiser”, pontuou.

O Guarda Municipal Anderson José Azevedo da Silva, ocupou o cargo de Corregedor Geral da Guarda Municipal de Maricá por um ano. De acordo com o secretário de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional, Tenente Coronel Júlio César Veras, a troca do cargo de corregedor foi determinada pelo comandante da Guarda Municipal, Luciano Moretti.