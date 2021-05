Maricá suspende segunda dose de Coronavac

A prefeitura de Maricá anunciou hoje (10) que vai precisar interromper, a partir de amanhã (11), a aplicação da segunda dose da Coronavac. A prefeitura ressalta que a aplicação das doses da Oxford/Astrazeneca para primeira e segunda doses continua sem nenhuma alteração.

Na nota divulgada pela prefeitura, apesar de a cidade ter recebido 2.070 doses da Coronavac no fim de semana, a alta procura hoje fez com que as doses disponíveis se esgotassem de forma muito rápida.

“Sabemos que este é um problema que está acontecendo em todos os municípios brasileiros, em razão do Ministério da Saúde estar enviando doses insuficientes para imunizar os grupos prioritários elencados no Programa Nacional de Imunização (PNI)”, diz trecho.