Maricá suspende aplicação da primeira dose da AstraZeneca

Está suspensa a aplicação da primeira dose da vacina AstraZeneca/Oxford, na cidade de Maricá, região metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com o Governo Municipal, a interrupção permanecerá até que novas doses sejam fornecidas pelo Ministério da Saúde. A informação foi confirmada, pela Prefeitura, neste domingo (16).

A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que as 2.590 doses recebidas no sábado (15) farão parte de uma reserva técnica para aplicação da segunda dose. A imunização das pessoas com comorbidades e deficiências permanentes nas Unidades de Saúde da Família e nas Unidades Volantes de Vacinação será retomada tão logo sejam recebidas novas doses de imunizantes. A vacinação das gestantes e puérperas sem comorbidades já havia sido suspensa.

Por outro lado, o Município anunciou uma parceria com o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência para uma imunização especial deste grupo. A primeira ação acontecerá na próxima quinta-feira (20), numa área aberta (antes conhecida como granja) ao lado Igreja Batista Atos II, em Itapeba, das 9h às 16h, e tem como objetivo facilitar a vacinação das pessoas com deficiência acima de 18 anos daquela região. A ação será repetida no 2º, 3º e 4º Distritos, em datas subsequentes. As equipes da Saúde da Família mobilizarão os pacientes cadastrados em cada região.