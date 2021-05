Maricá sofre com tempestade

A tempestade que assolou a Região Metropolitana, como Niterói e São Gonçalo na noite do domingo (30), também castigou a cidade de Maricá. Várias regiões como Centro, Inoã, Itaipuaçu, Parque Eldorado, Bananal e Risca Faca foram atingidas pela forte chuva e ventos, que passaram dos 80km por hora. Casas foram alagadas, árvores caíram e falta de energia foram alguns dos estragos.

O Centro de Maricá ficou completamente alagado e parte sem energia elétrica. Na Orla de Itaipuaçu as palmeiras recentemente plantadas entre a Avenina 1 e Rua 1 foram arrancadas pela força do vento.

Moradores usaram vídeos para pedir ajuda nesse momento difícil. Uma senhora gravou um vídeo pedindo para limparem o valão perto do Parque Eldorado. “Estragando todas as minhas coisas, roupas e louças. Estamos passando dificuldade, enfrentando essa pandemia e tendo que enfrentar essa água. Isso não é a primeira vez. Meu animal está preso no canil e eu nem posso ir pois está cheio de água”, desabafou uma moradora em um vídeo.

A Enel Distribuição Rio informou que os bairros mais afetados em Maricá foram Inoã, Itaipuacu e Recanto. A distribuidora triplicou o número de equipes em campo e os técnicos seguem trabalhando para atender a todos os chamados. Até o inicio da manhã cerca de 80% dos clientes afetados tiveram o fornecimento normalizado.

Já a Prefeitura de Maricá informou que, segundo a Secretaria de Proteção e Defesa Civil, foram registradas até o momento (tarde dessa segunda-feira – 31) cinco ocorrências por conta das fortes chuvas. Foram três registros de alagamentos, uma árvore energizada e outra caída. Não há registro de desabrigados ou desalojados. A cidade estava em estágio de alerta desde o início da noite de domingo e vai retornar à atenção à tarde.