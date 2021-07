Maricá será palco do I Seminário de Turismo Rural e de Aventura do Rio

No próximo dia 21 de julho, Maricá será palco do I Seminário Estadual de Turismo Rural e Aventura com o tema “Tendências e oportunidades no pós-pandemia”. O evento será na Fazenda Pública Joaquim Piñero (antiga Fazenda Ibiaci), no Espraiado, de 10h às 18h e acontecerá de forma híbrida, ou seja, presencial e com transmissão online.

As inscrições para participar presencialmente já se encerraram. A transmissão de todo evento será feita pelas redes da Federação de Convention & Visitor Bureau do Estado do Rio de Janeiro no Facebook e no Youtube.

O painel de abertura contará com a presença do Secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, do presidente da TurisRio, Sérgio Ricardo de Almeida, e do presidente do INEA, Phillipe Campello. O tema será: Políticas públicas inovadoras e os desafios para a recuperação do setor do turismo no Rio de Janeiro que terá a mediação do presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), Olavo Noleto.

Ainda na primeira parte do evento, o painel Turismo Rural no estado do Rio de Janeiro: potencialidades e perspectivas. O mercado de turismo de natureza e as estratégias de comunicação no pós-pandemia terá o debate entre Valéria Lima, Diretora de Gestão e Desenvolvimento da SETUR/RJ, Fábio Nascimento, Presidente da ACTA – Associação Carioca de Turismo de Aventura, Coordenador de Empreendedorismo da Trilha TransCarioca, Membro do Conselho Estadual de Turismo e do Conselho Empresarial de Turismo da FECOMERCIO, Lincon Pontual, Coordenador Executivo do CIETH e Embaixador de Turismo do Estado do Rio de Janeiro e Wangles Silva, professor, guia de turismo credenciado, turismólogo pela UFRRJ e mestre em patrimônio cultural pela Fiocruz com mediação de Marco Navega, presidente da FC7VB/RJ.

Os participantes ainda terão a chance de conhecer os projetos que estão sendo trabalhados por Maricá para retomada do setor nesse novo momento. Fechando a programação, serão apresentados uma série de cases bem sucedidos – Experiências Exitosas de Turismo Rural e de Aventura no Estado do Rio de Janeiro.