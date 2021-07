Maricá Rotativo entra em operação na Orla de Itaipuaçu

O sistema Maricá Rotativo, estacionamento regulamentado, entrou em funcionamento na Orla de Itaipuaçu, no trecho revitalizado entre a Avenida Zumbi dos Palmares (Avenida 1) e a Rua 53. O sistema funciona de domingo a domingo, com 360 vagas disponíveis das 07h às 21h, pelo valor único de R$ 5, pagos através do aplicativo Maricá Rotativo, no site e nos pontos de venda — com três já em funcionamento no trecho, no Quiosque Sobre as Ondas, Restaurante Mare Nostro e no Terraço Bar.

Além disso, é possível efetuar o pagamento com os agentes de campo por meio de cartões de débito e crédito, com a fiscalização do uso das vagas feitas por veículo de videomonitoramento e pelos agentes.

De acordo com o superintendente comercial do Maricá Rotativo, Eduardo Imbrósio, o sistema ajuda a democratizar o uso das vagas públicas e aumenta a fluidez do trânsito local.

“Já fazíamos essa atividade na região central da cidade e na orla da Barra de Maricá, então essa fase está sendo mais tranquila pelo sistema não ser mais uma novidade. Muitos usuários daqui já utilizam o Rotativo em outros pontos do município, entendem a importância e vemos uma receptividade muito boa, com grande parte enxergando a iniciativa como uma ferramenta para trazer ordenamento ao trânsito e, principalmente, por trazer igualdade de direitos na utilização das vagas”, afirmou.

Além da região litorânea do distrito de Itaipuaçu, o Maricá Rotativo entrou em operação recentemente no centro comercial do Barroco, funcionando de segunda a sábado, das 7h às 19h. O valor no local é de R$ 2 a cada duas horas aos veículos de Maricá e R$ 2,50 aos condutores de outros municípios no mesmo período.