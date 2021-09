Maricá retoma apresentações da Roda Cultural nesta sexta

Evento conta com poesia, música, danças, batalhas e mostra de fotografia para promover a produção artística local

Maricá retoma nesta sexta-feira (17), a Roda Cultural Sávio Oliveira. O evento artístico acontece na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, e estava suspenso há quase dois anos por causa da pandemia da Covid-19. Cabe destacar que o evento ocorrerá seguindo os protocolos de segurança de prevenção ao coronavírus.

As apresentações levarão arte e cultura dos artistas de Maricá para o público da cidade, sem restrição de idade. A Secretaria de Cultura e o Movimento Cultural Ruasia (organizadora do evento) informam que serão quatro horas de muita música, poesia, dança, batalha de rima e outras atividades. Serão vários convidados, entre os quais destacamos a poetisa Allie (trans responsável pelo coletivo do LGBT do movimento MPJ), e o Dj Slim Beatz.

Ação para prevenção ao suicídio

O destaque da edição será o varal amar(elo) que, por conta do Setembro Amarelo – mês de combate ao suicídio – terá imagens remetendo a pessoas que sofrem de ansiedade e depressão, junto a orientações sobre onde encontrar tratamento.

“A poesia é a expressão direta da consciência de um povo. A Roda Cultural, comandada pela turma do Ruasia, é um exercício cultural de cidadania. Viva a poesia!!!”, comemora o secretário de Cultura, Sady Bianchin.

Marcos Miranda, “o Bol” – que ajudou a construir o movimento na cidade com a volta do Ruasia – disse que os moradores têm a oportunidade de conhecer um projeto diferente.

“Priorizamos o respeito. No nosso projeto, a galera que é marginalizada, sem vez e voz na sociedade, ganha oportunidade. As “minorias” se sentem abraçadas pelo nosso sarau poético, porque nós dizemos para a molecada que eles podem ser o que quiserem”, afirmou, destacando que outra vertente do projeto atenta aos grafiteiros e pichadores.