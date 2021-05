Maricá retoma a 2ª dose da vacinação com a CoronaVac

Após a intervenção da Prefeitura junto à Secretaria Estadual de Saúde, o município de Maricá recebeu ontem (18) cerca de 3.320 doses da vacina Coronavac, além de 1.420 doses da vacina Astrazeneca, totalizando 4.740. Com a nova remessa o município retomou hoje (19) a 2ª dose da vacinação com a Coronavac nos postos de saúde e nas Unidades Volantes de Vacinação (UVV).

Serão nove pontos de vacinação, nas Unidades de Saúde da Família (USF) Centro, São José ll, Marinelândia, Barra, Chácara de Inoã, Inoã ll e Jardim Atlântico e nas unidades volantes do aeroporto e do Centro Administrativo de Itaipuaçu. O quantitativo de imunizantes da AstraZeneca será destinado à reserva técnica também para aplicação da D2.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o quantitativo recebido desta vez do imunizante produzido pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac é suficiente para garantir a vacinação de todas as pessoas que receberam a primeira dose há 28 dias ou mais na cidade e que ainda não tinham recebido a segunda dose.

A pasta vem reiteradas vezes cobrando da Secretaria Estadual de Saúde e do próprio Ministério da Saúde que as remessas de imunizantes acompanhem a demanda real da cidade, o que não vem acontecendo desde o início da vacinação em função de critérios que o estado não esclarece. Na remessa anterior, o estado do Rio recebeu 90 mil doses do MS, mas enviou para Maricá apenas 642, inviabilizando qualquer planejamento. O quantitativo e a data de entrega também não são informados com antecedência.

A rede de postos e a quantidade de imunizantes disponível é uma garantia de que não será necessário fazer nenhum sacrifício em busca da vacina. “Não será preciso madrugar. Amanhã a vacinação acontecerá em todos os polos e UVVs, de 9h às 16h”, destaca a secretária de Saúde, Simone Costa e Silva. “Haverá vacinas para todos”, garante.

O maior volume recebido nessa remessa está bem protegido, já que Maricá tem uma das estruturas mais modernas de armazenamento do estado. As vacinas ficam guardadas no recém-inaugurado centro de armazenamento que tem capacidade de acomodar todos os tipos de imunizantes, possuindo pelo menos 15 câmaras frigoríficas e câmaras de congelamento para assegurar a preservação dos imunizantes, principalmente àqueles que necessitam de armazenamento em temperaturas mais baixas.

O espaço conta, ainda, com sistema de autonomia para segurança nas câmaras, gerador e nobreaks — o que garante fornecimento de energia elétrica através de baterias por até 12 horas —, oferecendo, assim, segurança em eventuais quedas de luz.