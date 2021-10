Maricá reorganiza polos para casos suspeitos de Covid-19

Pessoas que possuem casos suspeitos de Covid-19, na cidade de Maricá, precisam ficar atendas à reorganização de polos para atendimento. A partir deste domingo (31), o polo exclusivo para atendimentos de casos suspeitos da Covid-19, que funcionava na área externa do Esporte Clube Maricá, passa a atender em outro local.

O novo endereço fica na Rua Álvares de Castro 337, no bairro Eldorado, próximo à sede da Prefeitura. O polo mantém o horário de funcionamento de 8h às 20h e vai permanecer de segunda a segunda-feira.

Com o avanço da vacinação – mais de 70% da população com as duas doses ou dose única – e a redução significativa na procura por atendimentos dos casos suspeitos da Covid-19, o polo da Rua 8, próximo ao Centro Administrativo da Prefeitura, no Jardim Atlântico, em Itaipuaçu foi desativado no sábado (30). A UPA 24h de Inoã passa a fazer o atendimento todos os dias.