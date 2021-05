Maricá recebe novo lote de vacinas contra a Covid-19

Um novo lote de vacinas chegou em Maricá com 3.810 doses do imunizante contra a Covid-19. São 1.740 doses da Astrazeneca e 2.070 doses da CoronaVac. Na sexta-feira (7) chegaram mais 2.890 vacinas Astrazeneca. Os imunizantes estão armazenados no Núcleo Municipal de Imunização Dr. Heitor da Costa Matta, no centro.

Da próxima segunda-feira (10) até a sexta-feira (14) o calendário vai atender aos idosos que fizeram a primeira dose na cidade há 28 dias ou mais receberão a segunda dose no horário das 09h às 16h, até o término das doses. As vacinas estarão disponíveis nas Unidades Volantes de vacinação, localizadas no Aeroporto e no Centro Administrativo da Prefeitura, em Itaipuaçu , como também nos quatro Polos de Vacinação das Unidades de Saúde da Família (Central, Marinelândia, Chácara de Inoã e Jardim Atlântico).

Já nos dias 11,12 e 14/05 a vacina estará disponível para profissionais de saúde do município que fizeram a primeira dose em Maricá há 28 dias ou mais na nova sede do Núcleo Municipal de Imunização, localizado na Rua Prefeito Hilário da Costa e Silva, no Parque Eldorado, de 09h às 14h.

Entre os dias 10 e 14/05, de 09 às 16h em todos os Polos de Vacinação das Unidades de Saúde da Família e nas Unidades Volantes, a vacina estará disponível para aqueles que já tomaram a primeira dose, exceto os profissionais de saúde. No dia 15/05 (sábado), o horário é reduzido entre 09h e 12h nas Unidades Volantes de Vacinação.