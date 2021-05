Maricá recebe novo lote de vacinas contra a Covid-19

A Prefeitura de Maricá recebeu no sábado um novo lote contendo doses da vacina contra a Covid-19. Ao todo, o município recebeu 3.980 doses do imunizante Astrazeneca. O medicamento foi entregue no Núcleo Municipal de Imunização Dr. Heitor da Costa Matta, onde ficará armazenado até a utilização.

Na próxima segunda-feira, 31/05, a Prefeitura inicia também a vacinação dos profissionais de apoio à educação, atuantes nas redes pública e privada do município, assim como todos os professores da rede pública e privada do ensino de Maricá, que atuam em creches, pré-escola, ensino fundamental, médio, profissionalizante, educação de jovens e adultos (EJA) e superior.

É importante destacar que os profissionais da educação precisam levar, para serem vacinados, além de documento de identidade, CPF e cartão nacional de saúde (se tiver), o contracheque com local de trabalho e cargo, além de constar na relação fornecida pelas unidades de ensino. Só serão vacinados profissionais de educação atuantes em Maricá.

“Entre os grupos chamados “especiais”, os profissionais de educação sempre foram uma prioridade. Agora, com a incorporação deste segmento nas prioridades do calendário, trabalharemos de forma planejada para avançarmos na imunização da Educação e viabilizar o retorno das atividades escolares, sem deixar de cumprir a imunização das pessoas com comorbidades e deficiências”, explicou a subsecretária de Saúde, Solange Oliveira.