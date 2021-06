Maricá recebe nova remessa com mais de 3 mil doses de vacinas

A prefeitura de Maricá, recebeu na segunda-feira (7) um novo lote de doses de vacinas contra a Covid-19. Ao todo, o município recebeu 3.255 doses, sendo 1.205 doses do imunizante Astrazeneca, 1.170 da Pfizer e 880 Coronavac. Recebidas pela primeira vez, as doses da Pfizer vão ser destinadas à vacinação de gestantes e puérperas com comorbidades e para pessoas com comorbidades.

“Todo imunizante é muito bem-vindo para a nossa população. E Maricá está preparada para receber todos os imunizantes desenvolvidos, é preciso vacinar. A vacinação é um cuidado coletivo e não individual. A imunização em massa tem o poder de interromper a circulação do vírus e, assim, proteger a todos, vacinados e não vacinados”, comemorou a subsecretária de Saúde Solange Oliveira.

A Secretaria Estadual de Saúde justificou que a distribuição para novos municípios foi possível devido à mudança na orientação de armazenamento das doses definida junto ao Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (Cosems), que antes exigia temperaturas mais baixas, obtidas em equipamentos especiais. Porém, a prefeitura de Maricá informa que essa justificativa não procede.

“Antes mesmo de ser alterada a orientação de armazenamento, a Prefeitura de Maricá já havia solicitado o envio à cidade por ser, ao lado da capital e de Nova Iguaçu, uma das três únicas com equipamento especial para o armazenamento”, diz a prefeitura.

No fim de semana a prefeitura já havia informado que a quantidade de vacina recebida era menor pois os responsáveis pela distribuição estavam usando dados demográficos do Censo de 2010, que atribui 127 mil habitantes a Maricá e só cidades com mais de 150 mil habitantes receberiam o imunizante da Pfizer, mas de acordo com a atualização do próprio IBGE em 2020, a cidade aparece com 164 mil habitantes. O outro critério é o município estar a até duas horas e meia do centro da capital. Maricá está à pouco mais de uma hora do Centro do Rio.

CENTRAL DE ARMAZENAMENTO

A cidade de Maricá possui, atualmente, um importante instrumento de auxílio ao combate à pandemia da Covid-19. O local de armazenamento de doses das vacinas, o Núcleo Municipal de Imunização Dr. Heitor da Costa Matta, localizado no Centro da cidade, conta com 7 câmaras refrigeradoras e 2 freezers científicos com capacidade de manter temperaturas de – 15 ºC a – 35 ºC graus centígrados.

O núcleo conta, ainda, com gerador e nobreaks (equipamento que garante o fornecimento de energia elétrica por baterias por até 12 horas) para dar suporte de segurança em eventuais quedas de luz. As câmaras também têm um sistema de autonomia de suporte de segurança.

CALENDÁRIO – No domingo a Prefeitura divulgou o novo cronograma de vacinação contra a Covid-19. Além de imunizar os integrantes dos grupos prioritários, voltam a ser vacinados pessoas sem comorbidades, pessoas em situação de rua.