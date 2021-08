Maricá recebe 6,3 mil doses de vacina contra a Covid-19

Maricá recebeu neste sábado (7) uma nova quantidade de vacinas contra a Covid-19. Do total de 6,3 mil doses entregues ao Núcleo de Imunização Municipal Dr. Heitor da Costa Matta, no Parque Eldorado, 3.780 são da AstraZeneca (destinadas para primeira e segunda doses) e outras 2.520 são da Pfizer (todas para primeira dose). Com este novo quantitativo de vacina, o município retoma a imunização para pessoas sem comorbidades, com 29 anos ou mais, a partir desta segunda-feira (09).

Segundo Ana Cláudia Chavão, coordenadora da Imunização da Secretaria de Saúde de Maricá, com a chegada do novo lote de vacinas, terá continuidade a vacinação de primeira dose. “Com a chegada de novas doses neste sábado vamos avançar o calendário da aplicação da primeira dose no município”, explicou.

Desta forma, o município retoma a imunização por idade sem comorbidades, começando nesta segunda-feira (9) para pessoas com 29 anos ou mais, na terça-feira (10) é a vez de quem tem 28 anos ou mais, enquanto na quarta-feira (11) chega vez das pessoas com 27 anos ou mais. Na quinta-feira (12) recebem os imunizantes quem tem 26 anos ou mais. Já a vacinação dos adolescentes na faixa etária de 12 até 17 anos com comorbidades, está suspensa.

As gestantes, com 18 anos ou mais, com prescrição médica, puérperas (até 45 dias do parto), com 18 anos ou mais (com prescrição médica) e lactantes com 18 anos ou mais, com comprovação do aleitamento materno, podem serem imunizadas exclusivamente no Posto de Saúde Central, as terças e quintas-feiras, das 09h às 12h.

Locais de vacinação

Unidade de Saúde da Família (USF) Central; USF Marinelândia; Escola Municipal Rynalda Rodrigues da Silva; USF Chácara de Inoã; Escola Municipal Marquês de Maricá USF Jardim Atlântico; Unidade Volante de Vacinação (UVV) Aeroporto de Maricá; UVV Centro Administrativo da Prefeitura em Itaipuaçu. É preciso levar documento de identificação com foto; CPF ou cartão do SUS; assim como um comprovante de residência do município de Maricá.

Foto: Divulgação/Caíque Sosa/Prefeitura de Maricá