Maricá recebe 2.710 doses de vacina contra a Covid-19

A Prefeitura de Maricá recebeu no sábado (21) 2.710 doses do imunizante da AstraZeneca, destinadas à segunda dose (D2). Com isso, a Secretaria de Saúde garante a aplicação da segunda dose e avança com a aplicação da primeira dose no município.

De acordo com Ana Cláudia Chavão, coordenadora de Imunização da Secretaria de Saúde, a segunda dose completa o ciclo vacinal, o que garante a imunidade contra o vírus. “Essa é a única garantia de imunização completa. Tomando a segunda dose a pessoa estará protegida de forma adequada, fazendo com que seu corpo aumente a defesa contra o vírus”, explicou.

Com a chegada do novo lote de vacinas, o calendário de imunização prossegue nesta segunda-feira (23) com o grupo de 19 anos ou mais, na terça-feira (24) será a vez de quem tem 18 ou mais, na quarta-feira (25) serão vacinadas as pessoas com 17 ou mais e na quinta-feira (26) será a vez de quem tem 16 ou mais.





Para receber a segunda dose, é necessário apresentar o documento de identificação e o cartão de vacinação. Já para a primeira dose, é preciso apresentar um documento de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS (se possuir), e comprovante de residência do município de Maricá.

Polos de vacinação contra a Covid-19:

– Unidade de Saúde da Família (USF) Central

– USF Chácara de Inoã

– USF Jardim Atlântico

– USF Marinelândia

– Unidade Volante de Vacinação (UVV) do Aeroporto de Maricá

– UVV do Centro Administrativo da Prefeitura em Itaipuaçu.

Horário de funcionamento dos polos: 9h às 16h.