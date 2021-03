Maricá recebe 1.940 doses da CoronaVac para segunda dose

Após a chegada do lote de 444 mil doses da vacina CoronaVac produzidas pelo Instituto Butantan no Rio de Janeiro, a Prefeitura de Maricá confirmou que recebeu 1.940 vacinas para a segunda dose do imunizante nessa quarta-feira (17). A cidade de São Gonçalo recebeu também nessa manhã 12.880 doses da vacina. Além dos dois municípios, Niterói e Rio de Janeiro também estão na lista para essa primeira distribuição entre essa quarta e quinta-feira (16 e 17 respectivamente) mas as quantidades ainda não foram divulgadas pelas administrações municipais.

De acordo com a publicação da Prefeitura de Maricá, a prefeitura está vacinando idosos de 80 a 84 anos. Por não saber quando receberá e quantas doses serão enviadas, o município não trabalha com um calendário que, por razões alheias ao seu controle, não poderá ser cumprido. Maricá segue, desde o início da vacinação, em janeiro, um cronograma atualizado a cada nova remessa, e que está disponível no Portal da Transparência. Por esse cronograma, a vacinação é feita por etapas, de acordo com o quantitativo recebido. Uma nova etapa, com um novo público alvo, só é iniciada quando há doses disponíveis para todos os cadastrados.

A chegada do lote, parte de 3,3 milhões de imunizantes entregues pelo instituto ao Ministério da Saúde. aconteceu na noite de terça-feira (15) no aeroporto Galeão e as vacinas foram levadas para a Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) do Estado, que fica no Barreto, na Zona Norte de Niterói.

Em apuração…