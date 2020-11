Maricá realiza segunda fase de pesquisa sobre a Covid-19

Começou na terça-feira (24) o 2º Ciclo Sentinela de Maricá, uma pesquisa realizada pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) e a Secretaria Municipal de Saúde, com moradores da cidade sobre a incidência de Covid-19. Ao todo, 384 domicílios, escolhidos de forma aleatória, serão visitados por agentes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) para coletar amostras e realizar o exame RT-PCR (Swab) e sorologia para a doença. Os estudos devem ser repetidos após 30 e 60 dias, a fim de acompanhar a tendência dos números da Covid-19.

O primeiro Ciclo Sentinela, realizado entre 6 a 23 de outubro, colheu 376 amostras em domicílios também escolhidos de maneira aleatória, baseado na classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na ocasião, as equipes atingiram 97% da meta de visitação, e desse número 8% apresentaram sorologia positiva. O estudo apontou também que todas as amostras de sorologia positiva vieram do distrito de Inoã, revelando a área mais atingida pela pandemia, isso se comparado com outros bairros como o Centro, Manoel Ribeiro e Ponta Negra.

De acordo com Marcelo da Costa Velho, coordenador da Rede de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde, os Ciclos Sentinelas são fundamentais para definir medidas cruciais para a continuidade ao enfrentamento à Covid-19.

“Fazemos os ciclos para identificar a possível onda e ter precisão na hora de avaliar a incidência de casos, essa ação funciona como uma grande sentinela. Os dados coletados são importantíssimos porque embasam as próximas e importantes medidas no município”, explicou.

Mesmo com o cenário epidemiológico favorável na cidade, não dá para relaxar. Ainda de acordo com o coordenador, a manutenção dos cuidados é fundamental.

“As pessoas devem continuar adotando o comportamento de proteção, o uso de máscaras, tentar respeitar um certo distanciamento social, lavar as mãos e não colocar a mão na boca e nos olhos”, comentou o médico.