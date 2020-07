Maricá realiza ordenamento público

A Secretaria de Transporte e Ordenamento de Solo Público de Maricá vem realizando operações de ordenamento público. Desta vez, foi retirada uma banca de jornal irregular da Rua Professor Cardoso de Menezes (antiga Rua 1), em Itaipuaçu. A estrutura, que não tinha autorização, estava no cruzamento com a Rua Jardel Filho.

Na operação, a equipe utilizou um caminhão com guindaste para içar a estrutura. Segundo o supervisor de Posturas da Prefeitura, José Luiz Mattos, o responsável pela banca já havia sido notificado, mas não providenciou a retirada da estrutura do local no prazo estabelecido pelo município.

“Estamos diariamente verificando áreas com estruturas não autorizadas, que muitas vezes atrapalham não só o passeio público, mas também as obras que estão sendo realizadas no município”, explicou.

Em caso de denúncias como essa, que causem transtornos aos moradores, a secretaria conta com um canal de atendimento nos aplicativos de mensagem Whatsapp ou Telegram. O telefone é 9706-4851.