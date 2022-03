Maricá realiza I Mostra de Cinema e Política

A I Mostra de Cinema e Política será realizada em março. A partir do dia 11 deste mês, as noites de sextas, sábados e domingos vão ser no Cine Henfil. Uma seleção de filmes nacionais que trazem, em seu roteiro, momentos históricos que fizeram parte da política do Brasil.

O objetivo da I Mostra de Cinema e Política é trazer a discussão para às questões que envolve temas como: política, ditaduras, liberdade, revolução, dentre outros. Além disso, haverá uma noite de debate no dia 31 de março, dia do golpe de 1964. Para o debate, foram convidados atores, cineastas e nomes que fizeram parte de momentos históricos nacionais. Um dos participantes é o Silvio Tendler, cineasta, que tem dois filmes na mostra.

Para Silvio: “Uma Mostra de Cinema e Política aberta ao público é algo que vai além da arte, envolve educação, cultura, é abrir os horizontes. Fundamental no momento político que estamos passando.”

A Mostra tem início no dia 11 de março e vai até primeiro de abril, com a sessão às 19h. Todas as exibições são gratuitas e aberta a população. A retirada do ingresso é uma hora antes da apresentação do filme no próprio Cine Henfil.

O secretário cultura da cidade, Sady Bianchin, destaca: “O cinema vai além dos limites de contar histórias, é uma arte que quando aliada a política, ilumina o cotidiano com a fúria das utopias”.