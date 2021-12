Maricá realiza blitz educativa em Itaipuaçu

Ação alertou motorista sobre cuidados nos cruzamentos, uso do celular ao volante e do capacete

Motoristas que transitaram na região próxima ao centro do Barroco, em Itaipuaçu, na manhã deste sábado (4), foram surpreendidos por uma blitz educativa que foi promovida pela Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária do município. A ação também contou com a participação de agentes do Departamento de Trânsito (Detran).

De acordo com o secretário de Trânsito e Engenharia Viária, Márcio Carvalho, o objetivo da blitz educativa é conscientizar a população para não usar o celular ao volante e respeitar as leis de trânsito.

“Muitos acidentes ocorrem aqui no Barroco por causa de segundos ao celular, falta do uso de itens de segurança, como o capacete, e inúmeros fatores que tiram a atenção dos condutores”, comentou o secretário.

Blitz educativa foi bem recebida pelos motoristas que passaram na região

Motoristas aprovam a ação

Condutores que foram abordados durante a ação aprovaram a blitz educativa. “Essa ação é de extrema importância nesse bairro que tem um índice de acidente elevado. Parabéns pela iniciativa e que ela conscientize muitos outros motoristas”, elogiou o motorista Iury Santana, morador do Rio do Ouro.

“Muito válida essa ação. A cidade está crescendo e cada vez mais é preciso educar e conscientizar os novos e antigos moradores”, comentou Wendel Rangel, morador de Inoã.

Foto: Clarildo Menezes