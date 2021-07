Maricá realiza 3º Festival Gastronômico de Inverno

Maricá realiza, desde sábado (10), o 3º Festival Gastronômico de Inverno. Organizado pela prefeitura do município em parceria com a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), o evento segue até o dia 8 de agosto com opções para todos os gostos e em vários bairros da cidade.

Mais de 60 restaurantes em 16 bairros de Maricá participam do festival. Os pratos elaborados para o festival custam entre R$ 29, R$ 49, R$ 69 e R$ 89. Os interessados podem desfrutar da culinária maricaense presencialmente, por delivery ou take away (pedido para retirada, sendo a coleta feita pelo próprio cliente, na loja). Os consumidores também poderão escolher e votar no melhor prato, avaliando o sabor, apresentação e atendimento.

O secretário de Promoção e Projetos Especiais de Maricá, José Alexandre Almeida, explicou que o festival tem o propósito de consolidar a gastronomia na cidade com o intuito de motivar turistas ao comparecimento. Ele também explicou como acessar o cardápio para saber os restaurantes que estão participando e o preço dos pratos.

“Estamos consolidando a gastronomia de Maricá. Todo o festival está disponível através do aplicativo Maricá Oficial, que pode ser baixado gratuitamente ou através do site https://conhecamarica.com.br/”, afirmou Almeida.