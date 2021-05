Maricá reabra inscrições para o Programa de Amparo ao Emprego

Maricá reabre as inscrições para o Programa de Amparo ao Emprego (PAE), até a próxima terça-feira (25). A nova janela é destinada aos micro e pequenos empresários e os microempreendedores individuais (MEIs) registrados no município que ainda não se inscreveram no PAE e que estão aptos para participarem do processo de seleção. A reabertura do programa na Câmara Municipal de Maricá, em segunda discussão, na última quinta-feira (20), durante sessão ordinária.

Segundo a prefeitura, até o momento 216 micro e pequenas empresas, de um total de 1.448, e 52 MEIs, totalizando 7.195 registrados, receberam o benefício no valor de R$ 1.045 do programa implementado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Comércio, Indústria, Petróleo e Portos. A cidade ainda possui 1.232 micro e pequenos empresários e 7.143 MEIs aptos a aderir no programa no qual, nos 11 meses de existência, a prefeitura já investiu cerca de R$ 10 milhões.

“A reabertura das inscrições para o PAE serve para reafirmar o compromisso da Prefeitura com a proteção dos empregos formais na cidade. Somos o município que percentualmente mais gera empregos no estado exatamente pelo sucesso dessas políticas”, afirmou o secretário Igor Sardinha.

Pelo PAE, a prefeitura efetua o pagamento de R$ 1.045 ao empregado vinculado a (MEIs) e a trabalhadores de micro ou pequenas empresas instaladas na cidade. O benefício é concedido apenas àquelas empresas com efetivo de até 49 empregados e que tiveram suas atividades prejudicadas por conta do isolamento social como enfrentamento à pandemia da Covid-19. Em troca do pagamento da folha salarial dos empregados, o empreendedor se compromete a manter as vagas de emprego e a empresa aberta.