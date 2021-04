Maricá quer vacinar todos os idosos até dia 24 deste mês

Um novo calendário foi divulgado com o cronograma de vacinação contra a Covid-19 na cidade de Maricá. Até o dia 24 deste mês, a previsão é de imunização do grupo prioritário de idosos com 60 anos ou mais. Já no dia 26 começa a valer o Calendário Unificado em conjunto com as cidades do Rio de Janeiro, Itaguaí e Niterói.

Os profissionais da saúde da rede privada ainda fazem parte do cronograma de vacinação atual. Eles devem comparecer ao Posto de Saúde Central, no Centro, até a sexta-feira (16), das 9h às 14h com documento de Identidade, CPF, Cartão SUS (quando tiver), comprovação da profissão e comprovação de atuação no município.

Os idosos seguem com a divisão de dias para homens e mulheres até a sexta-feira (16). A partir do sábado (17) volta a ser mista.

“Esse planejamento unificado ainda está sendo elaborado e vai ser feito de acordo com as comorbidades e também por ordem decrescente de idade”, afirmou Simone Costa e Silva, secretária de saúde do município.

O objetivo, segundo a secretária, é que a vacinação aconteça o mais rápido possível e atenda toda a população, já que essa estratégia unificada permite a migração de pacientes entre as cidades e a imunização dessas pessoas”, explicou.

ACAMADOS

Ela garantiu, ainda, que os pacientes acamados não serão afetados por conta do calendário. Eles continuarão sendo imunizados em suas residências, como vem ocorrendo desde o início da vacinação deste grupo prioritário.