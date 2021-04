Maricá prorroga medidas até dia 25

Maricá adotou um novo sistema que avalia novas medidas restritivas no lugar da classificação das bandeiras usadas anteriormente. Os protocolos adotados até este domingo (18) foram prorrogados até o próximo domingo (25). O decreto em vigor permitiu a retomada de diversas atividades, mas mantém a maior parte das restrições necessárias ao combate à pandemia.

Os camelôs, ambulantes e comércio de rua no geral, pode abrir entre 9h e 17h. Continuam valendo a limitação de um cliente por atendente e de uma pessoa para cada quatro metros quadrados de área do local de vendas. Antes de entrarem nos estabelecimentos, os clientes devem higienizar as mãos com álcool gel 70% e utilizarem máscaras.

As lojas de calçados e vestuário, seguem com a experimentação proibida de roupas, calçados, acessórios.

Os salões de beleza podem funcionar das 10h às 19h.

Seguindo as regras já em vigor, como o funcionamento com 50% da capacidade de pessoas sendo obrigatória o uso de máscaras, o intervalo mínimo de 2h entre as celebrações com turnos específicos para a limpeza e higienização de todo o espaço, os templos religiosos podem funcionar das 7h às 22h. Mas fica proibido o acesso de pessoas consideradas do grupo de risco.

As academias podem funcionar das 6h às 11h e das 16h às 22h. Os estabelecimentos devem criar horários para idosos, sendo proibido o atendimento dessa faixa etária em outros horários. É exigida a delimitação de distância mínima de 1,5m nas salas de atividades coletivas e a aferição de temperatura de usuários e funcionários na entrada com impedimento e orientação a quem manifestar febre.

Cada aluno deve usar no máximo uma hora por dia para treino, o rodízio entre aparelhos é proibido e o ar nesses locais precisa, ainda, ser renovado pelo menos 6 vezes por hora. É obrigatório, deixar o espaçamento de um equipamento sem uso para o outro, bem como fazer a higienização periódica de equipamentos compartilhados, como aparelhos, anilhas, colchonetes, halteres, maçanetas, sanitários, bebedouros e etc.

Aulas coletivas são permitidas apenas com agendamento, sendo de responsabilidade do estabelecimento o controle desse agendamento de acordo com a capacidade por hora.

Clínicas e consultórios médicos poderão funcionar no horário comercial, com agendamento para que os pacientes não fiquem esperando. Os quiosques também poderão funcionar das 8h às 19h. O estacionamento na orla estará liberado, mas as praias continuarão proibidas para o lazer. A permanência nestes locais só é permitida para atividades físicas individuais. Entre as restrições mantidas, está a proibição de circulação nas ruas entre 23h e 5h.

Festas e reuniões sociais com mais de 20 pessoas permanecem proibidas.

As escolas da rede privada de ensino podem retomar as aulas presenciais com 50% da capacidade dependendo do tamanho da sala de aula e respeitando a distância de 1,5 metros entre cada aluno. No entanto, está mantida a suspensão do retorno às aulas presenciais nas escolas públicas municipais de Maricá, e os serviços públicos da Prefeitura também continuam suspensos.