Maricá prorroga inscrições de concurso

Quem estiver interessado em realizar o concurso organizado pela Associação Mahatma Gandhi, em Maricá, agora tem até o dia 5 de outubro para de inscrever. A prova e a entrega dos títulos será no dia 6 de novembro e o resultado final sendo anunciado no dia 15 de dezembro. São 427 vagas temporárias para atuação nas unidades de saúde localizadas no município e geridas pela Associação.

As taxas de participação custam R$53,80 (fundamental), R$63,80 (médio/técnico) e R$83,80 (superior). A seleção conta com oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, com ganhos entre R$1.431 e R$8.480. As inscrições são aceitas no site do Instituto Nacional de Concurso Público (INCP) e é possível se inscrever para mais de um cargo, no entanto, é preciso verificar se as provas serão realizadas nos mesmos dias e turnos.

Vagas:

nível fundamental : auxiliar de rouparia e maqueiro;

: auxiliar de rouparia e maqueiro; nível médio : auxiliar de farmácia, auxiliar administrativo, auxiliar de consultório dentário, auxiliar de ouvidoria, assistente administrativo, condutor socorrista (com CNH tipo “D”), recepcionista e telefonista;

: auxiliar de farmácia, auxiliar administrativo, auxiliar de consultório dentário, auxiliar de ouvidoria, assistente administrativo, condutor socorrista (com CNH tipo “D”), recepcionista e telefonista; nível médio técnico : técnico de enfermagem motolância (com CNH tipo “A”), técnico de enfermagem, técnico de radiologia, técnico de segurança do trabalho, instrumentador cirúrgico e técnico de imobilização ortopédica;

: técnico de enfermagem motolância (com CNH tipo “A”), técnico de enfermagem, técnico de radiologia, técnico de segurança do trabalho, instrumentador cirúrgico e técnico de imobilização ortopédica; nível superior: enfermeiro, enfermeiro motolância (com CNH tipo “A”), farmacêutico, assistente social, dentista, biólogo, buco maxilo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, ouvidor e psicólogo.

Em alguns casos, além da escolaridade, os candidatos devem ter curso ou especializações na área. As oportunidades estão distribuídas pelas seguintes unidades: Pré-Hospitalar (Samu), Hospital Municipal Conde Modesto Leal, Posto de Saúde Santa Rita e UPA Inoã.

Os aprovados serão contratados conforme o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).