Maricá prorroga decreto com medidas restritivas até domingo

As medidas restritivas para combater a propagação da Covid-19 na em Maricá seguem vigentes até o dia 25/04. De acordo com a administração municipal, somente será permitida a circulação de pessoas pelas ruas da cidade permitida entre 5h e 23h. No entanto, enquanto algumas atividades estão suspensas, outras funcionam com regras.

As instituições de ensino seguem sem aulas. Os serviços públicos continuam suspensos. O banho de mar e o lazer nas praias continuam proibidos, sendo permitida, apenas a realização de atividades físicas individuais, ficando liberado o estacionamento na orla apenas para quem estiver se praticando exercícios.

As reuniões sociais, estão permitidas, mas, limitadas ao máximo de 20 pessoas.

O funcionamento do comércio em geral, ambulantes e camelôs, está liberado entre 9h e 17h, mas com a limitação de um cliente por atendente, e distância de 1,5m entre as pessoas. Porém, continua proibido experimentar roupas, calçados e acessórios.

Salões de beleza funcionam das 10h às 19h; clínicas e consultórios médicos funcionam em horário comercial, com agendamento e sem sala de espera.

ACADEMIAS

Faixas de horário especiais foram elaboradas para viabilizar o funcionamento das academias em Maricá. São dois períodos, sendo o primeiro entre 6h e 11h; e o segundo, das 16h às 22h, devendo haver horário especial para idosos, obrigatoriedade uso de máscara, distância de 1,5m entre os praticantes de atividades físicas, e sem o compartilhamento de equipamentos e material.

O acesso à área de treino só deve ser permitida após aferição de temperatura e a higienização de mãos e sapatos com álcool gel e tapete higiênico. Toalhas de papel e álcool gel também devem ser disponibilizados para todos.

TEMPLOS RELIGIOSOS

Também entre as normativas, os templos religiosos poderão funcionar, das 7h às 22h, respeitando a capacidade de 50%, sem a presença de pessoas do grupo de risco, além da obrigatoriedade do uso de máscara, distância de 1,5m entre as pessoas e o intervalo mínimo de 2h entre as celebrações com turnos específicos para a higienização do local.