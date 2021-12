Maricá promove curso de formação técnica em Beach Soccer

Em parceria com o projeto Grão de Areia, o curso de formação de técnicos de Beach Soccer, voltado para profissionais de Educação Física do município foi promovido na manhã desta quarta-feira (01). Durante a capacitação, que aconteceu no Plazza Pet, em Ponta Negra, os profissionais tiveram aulas sobre a modalidade esportiva com os professores Carlos Andrade Dreux (coordenador do Botafogo Beach Soccer) e Marcelo Mendes (instrutor FIFA, Conmebol e CBF Academy), além da Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) com o professor Paulo Mousinho. Os alunos ainda tiveram contato com os ex-atletas de futebol de areia Benjamin e Juninho.

Novas atividades na cidade

Segundo o secretário de Esporte e Lazer, Filipe Bittencourt, o futebol de areia ampliará a oferta de atividades esportivas no município. “É muito importante capacitar nossos profissionais porque são eles que estão lá na ponta, passando tudo para os alunos. Esse projeto é mais um que vem para somar no nosso município. Assim, ampliando a oferta de atividade esportiva para as crianças e jovens”, comentou.

Projeto Grão de Areia

Idealizado por Marcelo Mendes, instrutor FIFA, Conmebol e CBF Academy, o Grão de Areia é um projeto sócio-esportivo que vai oferecer aulas gratuitas de beach soccer para jovens de 7 a 17 anos em cinco municípios do Rio de Janeiro: Búzios, Mangaratiba, Niterói, Saquarema e Maricá.

Futebol de areia

O Beach Soccer nasceu na década de 1990 e foi inspirado no “futebol de areia” jogado no Rio de Janeiro. Com regras muito similares ao futebol tradicional, o futebol de areia teve seu auge nos anos de 1970 com a organização de torneios e a participação de várias equipes e suas partidas sendo acompanhadas por um público que se aglomerava em pé ao redor do campo. O objetivo do jogo é marcar mais gols que o adversário ao final da partida. Para isso, os jogadores organizam-se em equipes de cinco atletas cada, sendo quatro jogadores na linha (sem posição definida) e um goleiro.