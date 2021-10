Maricá participa do Dia “D” da campanha de Multivacinação

Campanha Nacional de Multivacinação segue até o dia 29 de outubro com todas as vacinas disponibilizadas pelo SUS

Maricá realizou neste sábado (16) o primeiro Dia “D” de Mobilização Nacional da Campanha Nacional de Multivacinação. A campanha tem o objetivo de atualizar a vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos que estavam com alguma vacina em atraso. A imunização acontece em todas as Unidades de Saúde da Família (USF) do município até o dia 29 de outubro, com todas as vacinas disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.

Quem correu ao posto para ficar em dia com as vacinas foi Sônia do Nascimento Castro, que levou sua filha Luiza do Nascimento. “Muito boa essa campanha porque podemos reorganizar a caderneta de vacinação das nossas crianças e deixá-las mais seguras”, afirmou.

Taise Delgado, que levou a filha Ella Maísa e a sobrinha para se vacinarem, afirmou ser importante atualizar a carteira de vacinação, principalmente nesse período de pandemia. “Uma ação super importante, pois precisamos nos prevenir e cuidar das nossas crianças”, destacou.

Dentre as vacinas que estarão disponíveis nos postos na campanha estão: BCG, Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, rubéola, caxumba), Tetraviral (Sarampo, rubéola, caxumba, varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).