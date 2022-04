Maricá oferece curso para estudantes e médicos veterinários

Na próxima quarta-feira (27), a Prefeitura de Maricá, através da Coordenadoria Especial de Proteção Animal (Cepa), recebe o curso de responsabilidade técnica e a palestra com o tema “Leishmaniose – um olhar dentro da saúde animal: perspectivas e desafios”, apresentada por Paulo Abilio Varella Lisboa, no auditório do Banco Mumbuca

Estão disponíveis cem vagas para estudantes de medicina veterinária e médicos veterinários. A inscrição é gratuita pelo site: https://www.crmvrj.org.br.

“A educação é a base para a construção de uma cultura melhor para a convivência harmoniosa entre os seres humanos e os animais. Em nossa gestão, estamos objetivando dar foco à promoção do bem-estar animal, ouvindo todos os profissionais envolvidos: veterinários, adestradores, criadores, protetores e responsáveis. Com muita alegria, este curso é promovido pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro, nosso parceiro, mas vamos oferecer outros com temas diversos para toda população”, comentou o coordenador de Proteção Animal, Fabiano Novaes.

Serviço:

Prefeitura promove curso voltado para estudantes e médicos veterinários

Dia: 27 de abril (quarta-feira)

Horário: curso de responsabilidade técnica: de 10h às 14h

Palestra com o tema “Leishmaniose – um olhar dentro da saúde animal: perspectivas e desafios”, de 17h às 19h

Local: Banco Mumbuca – Rua Eugênio Modesto da Silva, nº 239, Parque Eldorado.