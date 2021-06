Maricá mantém regras de restrição e prevenção contra a Covid publicadas em maio

A Prefeitura de Maricá reitera à população a necessidade de manter as medidas de prevenção contra a contaminação pelo novo coronavírus. Distanciamento, uso de máscara, higienização de mãos e objetos com álcool em gel ou líquido 70% continuam sendo as melhores formar de evitar a infecção. O gabinete de prevenção do governo municipal se reuniu na última quinta-feira (17) e decidiu manter as diretrizes estabelecidas no decreto n° 707, publicado na edição do Jornal Oficial de Maricá (JOM) de 28 de maio.

Entre as medidas que constam do decreto, estão a manutenção do funcionamento de estabelecimentos comerciais como mercados, farmácias, bancos e casas de rações, por exemplo, todos com aferição de temperatura e higienização na entrada (incluindo os panos de chão chamados ‘limpa-sapatos’) e respeitando o distanciamento de até 1,5 metro.

As atividades esportivas individuais e aulas híbridas (presenciais e online) nas escolas da rede privada também estão permitidas, também observadas as regras de prevenção. Da mesma forma, casas noturnas e bares podem funcionar até as 3h, mas casas de festas e eventos podem ter apenas celebrações familiares.

O comitê volta a se reunir nos próximos dez dias para avaliar o andamento da Covid-19 no município, observando a ocupação dos leitos nas unidades de saúde e a curva de contaminação, para avaliar a manutenção ou alteração das medidas. Atualmente, Maricá tem confirmados 15.156 casos e 410 óbitos desde o início da pandemia.