Maricá lança Terceiro Festival Gastronômico de Inverno

Os meses de julho e agosto terão uma nova atração para quem gosta de gastronomia. Trata-se do 3º Festival Gastronômico de Inverno em Maricá, evento promovido pela Prefeitura, através das secretarias de Turismo, de Promoções e Projetos Especiais e da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar).

O lançamento do festival aconteceu na última segunda-feira (5), quando foram entregues os kits (avental, material impresso, banner de divulgação, display de mesas) para os estabelecimentos que participarão do evento. Na ocasião, também ocorreu uma palestra sobre marketing de apuração nas redes sociais para restaurante, com participação de Cristiano Nogueira – MBA em Empreendedorismo.

A abertura do festival será na próxima sexta-feira (9) e se estenderá até o dia 8 de agosto, sendo uma organização da Federação de Convention & Visitors Bureau, Maricá Convention & Visitors Bureau e Rota Gastronômica. Os pratos elaborados para o festival custam entre R$ 29 a R$ 89. Os interessados podem adquirir os pratos presencialmente, delivery ou take away (pedido para retirada, sendo a coleta feita pelo próprio cliente, na loja). Os consumidores também poderão escolher e votar no melhor prato, avaliando o sabor, apresentação e atendimento.

“Estamos consolidando a gastronomia de Maricá com a realização do 3º Festival Gastronômico de Inverno. São mais de 60 restaurantes de todos os cantos da cidade ofertando pratos incríveis. Todo o festival estará nas mãos das pessoas através do aplicativo Maricá Oficial que pode ser baixado gratuitamente ou através do site https://conhecamarica.com.br/ . Serão 30 dias de imersão no melhor da nossa culinária e esperamos receber muitas pessoas”, afirma o secretário de Promoção e Projetos Especiais de Maricá, José Alexandre Almeida.

Para o presidente da Codemar, Olavo Noleto, o festival gastronômico é fundamental, pois organiza uma agenda do turismo para o ano junto com os outros festivais. “O festival cria uma oportunidade para os produtores, restaurantes, fornecedores, aqueles que estão na arte da cozinha maricaense em poder apresentar os seus produtos e promoverem os pratos e chefes do município”.

“Temos ótimos restaurantes em Maricá, para todos os gostos, e o festival é um evento que fomenta nosso turismo, ajudando aos estabelecimentos locais, turistas e cidadãos a terem algo diferente para comer uma comida de qualidade e com um ótimo custo-benefício”, ressaltou Robson Dutra, secretário de Turismo.

Um dos participantes do evento, Thiago Soares, falou que é uma honra participar do festival. “É muito importante participar desse festival, eu que em 2019 representei nossa cidade no festival ‘Sabores da Roça’ no shopping Downtown (Barra da Tijuca) com o prato guandu, que é um prato principal do Espraiado de Portas Abertas. Com esse festival eu consigo levar até os clientes um prato para ser degustado, receber elogios ou críticas e poder melhorar o Sal e Brasa que é uma boutique de carne e restaurante”, destacou Thiago.

De acordo com Paulo Santos, presidente de Maricá Conventions & Visitors Bureau (CVB), o evento tem um significado especial nesse ano de pandemia. “O 3° Festival Gastronômico de Inverno será um sucesso para o Maricá Convention & Bureau. O evento deste ano tem um significado especial, acreditamos que será o primeiro degrau do processo de retomada integral do setor”, concluiu Paulo Santos.