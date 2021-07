Maricá lança novo sistema de matrículas para escolas da rede municipal

Os pais e responsáveis dos alunos matriculados na rede municipal de ensino de Maricá, a partir da quarta-feira (30), poderão resolver todos os assuntos relacionados a matrículas em fluxo contínuo. O novo sistema disponibilizado pela Prefeitura, através da Secretaria de Educação, ficará disponível 24 horas durante todo o período letivo.

De acordo com a Secretaria de Educação, o responsável pode solicitar a matrícula utilizando qualquer dispositivo tecnológico conectado à internet. No primeiro dia de funcionamento, o novo sistema teve mais de 612 acessos até as 16h.

A secretária de Educação, Adriana Luiza da Costa, ressaltou que o sistema anterior abria somente em dois períodos, no final e início dos anos letivos. “Esse novo sistema ficará aberto continuamente, então qualquer pessoa que queira se matricular na rede municipal de Maricá ou queira mudar de escola, não precisa mais ir a uma unidade escolar, podendo resolver sem sair de casa”, afirmou a secretária.

Após o cadastro, pais e responsáveis serão avisados por e-mail ou mensagem de texto para se dirigirem até a escola selecionada para efetivar a matrícula. Além do sistema facilitar o acesso ao cadastramento de matrículas, ele também diminui o fluxo de papel na rede municipal, uma iniciativa para diminuir os impactos ambientais.