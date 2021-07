Maricá lança campanha do agasalho

Campanha também arrecadará cobertores

A Prefeitura de Maricá, em ação conjunta das secretarias de Saúde e de Assistência Social, lançou a campanha ‘Maricá Solidário’. O objetivo é arrecadar agasalhos e cobertores que serão destinados para a população em situação de vulnerabilidade, durante o período de inverno, quando os dias são mais frios.

De acordo com o coordenador de Proteção Social Básica da Secretaria de Assistência Social, Thiago Ribeiro, essa ação tem por objetivo solicitar a todos quem possuem condições, ajudarem com doações de agasalhos e cobertas a fim de proteger essa população.

“Diante da situação de baixas temperaturas que se agrava com o contexto vivenciado da pandemia decorrente da infecção pelo novo coronavírus, unimos esforços para a arrecadação de agasalhos para as pessoas que se encontram em situação de rua, pessoas idosas e crianças, e igualmente, aquelas atendidas nos serviços de acolhimento”, esclarece Thiago.

A arrecadação de agasalhos também contemplará as comunidades indígenas. “Também entram no grupo os povos e comunidades indígenas tradicionais. A Secretaria de Assistência Social está atuando em conjunto com a rede socioassistencial para atender a essas pessoas”, destaca Michele Carvalho, coordenadora de Proteção Social Especial.

As temperaturas devem permanecer baixas durante os próximos dias e a Secretaria de Assistência Social esclarece que a doação é muito importante para várias famílias que estão em situação de vulnerabilidade social.

A prefeitura de Maricá divulgou os seguintes locais para doações: Polo USF Jardim Atlântico; Polo USF Chácara de Inoã; Polo USF Marinelândia; Polo USF Central; Unidade volante de vacinação do Centro Administrativo da Prefeitura em Itaipuaçu (UVV); Unidade volante de vacinação Aeroporto de Maricá (UVV); Sim Inoã; Sim Itaipuaçu; Sim Centro de Maricá.