Maricá lança calendário de eventos para fortalecer turismo em 2022

O calendário oficial de eventos de 2022 com foco em alavancar o turismo e atrair mais visitantes à cidade ao longo de todo o ano que vem foi lançado pela Prefeitura de Maricá. Serão mais de 170 atrações, com variedade de estilos e de período de tempo, para alcançar o máximo de diversidade da preferência do público.

O prefeito Fabiano Horta demonstrou toda a sua empolgação para tornar Maricá uma cidade-referência no turismo no estado do Rio:

“É importante planejar e organizar o turismo da cidade, preparando toda a nossa cadeia de produção nos diferentes setores: esporte, cultura, participação popular, agricultura. Ou seja: são as secretarias dialogando para garantir nossa capacidade de vender pacotes e ofertar produtos para fora de Maricá”, disse Fabiano.

Não importa a estação. A meta é aquecer 100% o turismo



No calendário de eventos, estão previstas atrações tradicionais, como o carnaval (que em 2022 será de 26 de fevereiro a 1º de março); o aniversário de Maricá (em 26 de maio); o Arraiá da cidade (em junho); e a festa da Padroeira (em agosto). Mas há muito mais: campeonatos de futevôlei, atividades culturais, programações agroecológicas e eventos relacionados aos direitos humanos constam da programação, organizada para oferecer aos moradores e visitantes de Maricá um ano inteiro de atrações, independentemente da estação.

Os meses de baixa temporada, no inverno, receberão atenção especial para assegurar bom fluxo de turistas e gerar mais riquezas para o município. A lista dos eventos, na íntegra, está no site https://calendario.eventosmarica.com.br/.

Participação de diversos setores da administração



A organização do calendário de eventos de 2022 coube à Secretaria municipal de Turismo, e teve a colaboração de outras pastas e diversos órgãos municipais.

Na elaboração da programação, o principal objetivo foi pensar as atividades de forma a gerar oportunidades para toda a cidade.

“Essa união das secretarias é que faz a gente crescer na área turística, do lazer e da educação”, disse o secretário municipal de Turismo, Robson Dutra, no lançamento do calendário, na Orla de Araçatiba, no Espaço Gourmet, montado para as atividades do Natal Iluminado 2021.