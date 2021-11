Maricá inicia campanha de prevenção ao câncer de boca

Ações de higiene bucal integram o Novembro Vermelho e serão realizadas dias 04 e 05 de novembro

Maricá promove essa semana a primeira edição do Novembro Vermelho, campanha de prevenção contra o câncer de boca. Com o tema “Abra a boca, examine! Previna!”, serão realizados atendimentos gratuitos de saúde bucal no Centro e em Itaipuaçu, nos dias 4 e 5 de novembro, das 8h às 16h.

Na quinta-feira (04), a unidade móvel odontológica atenderá a população na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. Na sexta-feira (05) os interessados poderão procurar orientações na Praça do Ferreirinha, em Itaipuaçu. Não será necessário comprovar residência em Maricá para receber atendimento.

Equipes da Secretaria de Saúde irão orientar a população sobre como prevenir o câncer de boca e orofaringe com ações simples, além de instruções de higiene e exames clínicos odontológicos. Mais informações pelo telefone (21) 3731-2061.