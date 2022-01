Maricá implanta escala de rodízio para evitar avanço da variante Ômicron

A Prefeitura de Maricá retornou na sexta-feira (07) com a escala de rodízio nos setores públicos para evitar o avanço da nova variante Ômicron, que circula no Estado do Rio de Janeiro. A medida foi publicada por meio do decreto municipal nº 799.

O trabalho de forma presencial passa a ser feito com, no máximo, 50% dos funcionários de cada órgão. Os atendimentos da população nas repartições públicas serão feitos com hora marcada, agendados por telefone ou pela internet. O restante de cada equipe trabalhará de forma remota, à distância.

Maricá ainda não tem caso confirmado da nova variante Ômicron, mas já registra alta procura de atendimentos por suspeitas de covid-19. Os polos de atendimento localizados no Centro e Inoã, que são a porta de entrada para esses casos, tiveram um crescimento significativo da demanda. Na segunda-feira (02/01) foram atendidas 110 pessoas. Já nesta quinta-feira (06/01) foram 271 atendimentos, um aumento de 320%.

Nos setores públicos, os aparelhos de ar condicionado não serão utilizados para garantir a circulação do ar. Nesses locais é imprescindível o uso constante de máscaras de proteção (cobrindo nariz e boca), a higienização das mãos com álcool gel e o distanciamento mínimo de 1,5 m.